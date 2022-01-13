Вологда попала в «Страну чудес»

Съемки передачи «Страна чудес» телеканала «ТВ Центр» проходили в Вологодской области с 26 ноября по 4 декабря 2021 года. Как сообщает портал Cultinfo.ru, журналисты побывали в Вологде и Великом Устюге. Программа, в которой рассказывалось о Вотчине Деда Мороза, уже вышла. Премьера «Страны чудес» о Вологде состоится 16 января в 10:50.

Журналист и ведущая программы «Страна чудес» Ирина Бажанова познакомит зрителей с местными достопримечательностями и составит собственный рейтинг «чудесности».

«Задача Ирины — найти всё самое интересное, удивить, поразить или растрогать телезрителей рассказанными историями, дать практичные советы путешественникам и составить маршруты, которые сможет повторить каждый», — говорится в сообщении.

В Вологде гости запечатлели местную мозаику, познакомились с жителем «Дома с виноградом» и сбили масло в музее «Семёнково».