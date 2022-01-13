На проект реконструкции моста в Кувшинове власти Вологды планируют потратить 8,5 млн рублей

13.01.2022 [Общество]

Администрация Вологды объявила конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации по реконструкции моста в Кувшинове. Прием заявок продлится до 28 января, подрядчик будет определен в феврале.

Как пишет газета «Маяк» Вологодского района, мост после реставрации будет двухполосным с пешеходными тротуарами. Подрядчику необходимо заменить покрытие и укрепить несущие конструкции. Начальная стоимость контракта — 8,5 миллионов рублей.

Мостовое сооружение, которое пролегает сейчас через реку Вологду, было построено в 1978 году, его протяженность 84 метра.

Всего в ближайшие три года в Вологодской области по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 35 мостов.   

 

Тэги: мост, реконструкция, аукцион

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