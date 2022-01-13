Сильный снегопад при порывистом ветре накроет сегодня Вологодскую область

Порывистый ветер до 20 м/с и сильный снегопад обещают сегодня вологодские синоптики. Только за сегодняшний день может выпасть более 5 мм осадков. При этом в течение дня столбик термометра поднимется почти на 20 градусов.

«В таких непростых условиях возрастает вероятность повреждений линий электропередачи, роста числа ДТП, возникновения заторов на дорогах, обрушения конструкций и деревьев», — написал в своем телеграм-канале губернатор области Олег Кувшинников.

По заверению главы региона, в таких условиях экстренные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме.

Вологжан также просят быть аккуратней на дорогах.