Сильный снегопад при порывистом ветре накроет сегодня Вологодскую область

13.01.2022 [Общество]

Порывистый ветер до 20 м/с и сильный снегопад обещают сегодня вологодские синоптики. Только за сегодняшний день может выпасть более 5 мм осадков. При этом в течение дня столбик термометра поднимется почти на 20 градусов.

«В таких непростых условиях возрастает вероятность повреждений линий электропередачи, роста числа ДТП, возникновения заторов на дорогах, обрушения конструкций и деревьев», — написал в своем телеграм-канале губернатор области Олег Кувшинников.

По заверению главы региона, в таких условиях экстренные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме.

Вологжан также просят быть аккуратней на дорогах.

Тэги: погода, снегопад, порывистый ветер

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