В череповецком трамвае появился бесплатный Wi-Fi

13.01.2022 [Общество]

Бесплатный Wi-Fi появился в череповецком трамвае. Доступом в сеть оснащен новый «Львенок» № 174. Как рассказал мэр города Вадим Германов, интернет будет бесплатным и безлимитным. Соблюдены и все требования российского законодательства.

«Для подключения требуется ввести номер телефона, затем пользователю поступит звонок с номера, последние четыре цифры которого и будут кодом доступа в Интернет. Словом, технология абсолютно такая же, как и при подключении к любому другому общественному Wi-Fi», — написал в соцсетях Германов.

По словам градоначальника, в ближайшее время доступом в интернет будут оснащены все 12 новых череповецких трамваев.

Тэги: Интернет, трамваи

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