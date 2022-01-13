В череповецком трамвае появился бесплатный Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi появился в череповецком трамвае. Доступом в сеть оснащен новый «Львенок» № 174. Как рассказал мэр города Вадим Германов, интернет будет бесплатным и безлимитным. Соблюдены и все требования российского законодательства.

«Для подключения требуется ввести номер телефона, затем пользователю поступит звонок с номера, последние четыре цифры которого и будут кодом доступа в Интернет. Словом, технология абсолютно такая же, как и при подключении к любому другому общественному Wi-Fi», — написал в соцсетях Германов.

По словам градоначальника, в ближайшее время доступом в интернет будут оснащены все 12 новых череповецких трамваев.