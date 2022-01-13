Три матча хоккейного клуба «Северсталь» перенесены из-за вспышки коронавируса

Континентальная хоккейная лига приняла решение перенести матчи, которые должны были пройти 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты. Это связано с резким ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в клубах КХЛ.

По состоянию на утро 12 января, количество игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек. Из них 124 хоккеиста, прирост только за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов), сообщается на сайте khl.ru.

Лига решила не проводить матчи № 584 «Локомотив» — «Ак Барс», № 587 «Динамо» Москва — «Спартак», запланированные на 13 января 2022 года.

Таким образом, «Северсталь» в четверг, 13 января, проведёт матч против «Автомобилиста» из Екатеринбурга — команды, которая только сегодня вышла с карантина.

Игры против омского «Авангарда», минского «Динамо» и ХК «Сочи», которые выпадают на даты, объявленные КХЛ не игровыми, будут сыграны в другие дни.