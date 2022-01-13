Два автомобиля сгорели в Вологде

13.01.2022 [Происшествия]

Два автомобиля — «Ford Fusion» и «Toyota RAV4» сгорели накануне на улице Клубова в Вологде. Происшествие случилось около трех часов дня.

По информации пожарных, причиной возгорания стала неисправность топливной системы одного из автомобилей. В результате произошла разгерметизация топливного бака. Вероятней всего, огонь с одного автомобиля перекинулся на другой.

В региональном управлении МЧС сообщили, что Форд имеет термические повреждения по всей площади. У автомобиля выгорели пластиковые элементы, повреждено лакокрасочное покрытие и лопнули все стекла.

Не меньше пострадала и Тойота, у которой также повреждены пластик и краска, выгорел моторный отсек и от нагревания лопнули два стекла.

Сумма ущерба устанавливается.

Тэги: пожар, автомобили, ущерб

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