В Череповце во время прокладки труб рабочего завалило землей

12.01.2022 [Происшествия]

В Череповце на территории АО «Вагонная ремонтная компания-2» рабочего завалило землей. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, происшествие случилось накануне около 15 часов дня.

На территории предприятия проводились земляные работы по укладке водопроводной трубы к одном из производственных зданий. Работник подрядной организации, находившийся внутри котлована, из-за обвала грунта был засыпан землей, — пишет GorodVo.

Рабочий остался жив. С серьезными травмами он был доставлен в областную больницу № 2. По факту ЧП транспортная прокуратура проводит проверку.

Тэги: прокладка труб, завалило землей

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