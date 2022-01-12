В Вологде задержали мужчину, который делал тайники-закладки с наркотиками

12.01.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

Он искал что-то в сугробе, постоянно при этом оглядываясь. Правоохранителям задержанный сказал, что искал закладку. У него изъяли и направили на экспертизу свёртки с неизвестным веществом.

«В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ОКОН УМВД России по г. Вологде было установлено местоположения остальных наркотиков, и с помощью служебной собаки Юты в районе улицы Турундаевской обнаружены и изъяты свертки с наркотическим веществом, которые также были направлены на исследование», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Изъятое оказалось синтетическим наркотиком общим весом 6,1 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Тэги: наркотики, полицейская собака
Фото пресс-службы областного УМВД

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