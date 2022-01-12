Жителя Вологды на месяц лишили прав за езду по Москве на авто с грязными номерами

В Вологде суд привлёк 24-летнего местного жителя к административной ответственности за управление транспортом с номерными знаками, закрытыми посторонними материалами.

По материалам дела, 21 октября 2021 года на улице Сущевский вал в Москве мужчина управлял автомобилем ГАЗ с номерами, которые были заляпаны грязью.

В суде вологжанин признал вину и отказался пояснить причину нарушения. Ему назначено наказание в виде лишения водительских прав сроком на один месяц. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.