Главные изменения в законах для мам, должников, автолюбителей и налогоплательщиков

С 1 января 2022 года в России произошло много перемен в законах. Часть из них не коснется обычных жителей напрямую. Часть может сильно повлиять на жизнь простых граждан.

Так, например, с 1 января произошло увеличение минимального размера оплаты труда. В 2021 году он составлял 12 792 рубля. С 2022 года размер МРОТ увеличился до 13 890 рублей.

Станем богаче

Изменилась и величина прожиточного минимума. Теперь она составляет 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля. Соответственно, увеличение коснется и социальных пособий, которые так или иначе зависят от величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Многие пособия в этом году можно будет получить без справок. Но только с первого сентября.

Увеличится также и маткапитал. На первого ребёнка он составит 503 237 рублей (сейчас 483 881), а на второго — 665 009 рублей (сейчас 639 431).

С 2022 года больше семей с одним или двумя детьми до трех лет смогут получить выплату. При условии, что первый или второй ребенок родился начиная с 2018 года. На третьего и последующих ежемесячные выплаты назначаются по региональным правилам. Среднедушевой доход семьи в расчетном периоде не должен превышать двух прожиточных минимумов.

Размер выплаты составит один региональный прожиточный минимум для детей. На первого ребенка ее назначает соцзащита, на второго — пенсионный фонд за счет маткапитала.

Вырастет сумма «путинского» пособия: оно будет равняться прожиточному минимуму ребенка за тот год, в который семья обращается за выплатой. Пособие на детей от трех до семи лет поднимется и будет рассчитываться по уровню доходов семьи, базовый размер — 50% детского прожиточного минимума. В 2022 году оно будет составлять около 6137 рублей.



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Что по налогам?

С 1 января этого года предусмотрен налоговый вычет на занятия спортом и оздоровительные услуги. Применить такой вычет можно к своим доходам. Также упрощается порядок получения имущественных налоговых вычетов при покупке жилья и земельных участков по индивидуальному жилищному строительству; вычетов по расходам на выплату процентов по кредитам (целевым займам); инвестиционных вычетов по движению средств на индивидуальном инвестиционном счёте.

При этом права на налоговые вычеты можно будет проверять удалённо, через личный кабинет налогоплательщика в интернете.

Вводятся также новые формы для получения социальных вычетов по суммам, предназначенным для лечения или обучения, а также страховки по договорам добровольного страхования жизни.

Появились и новые налоги.

В наступившем году гражданам придется платить 13% НДФЛ на проценты по вкладам, превышающим ставку ЦБ на начало года. Так, например, если на 1 января 2021-го ставка ЦБ составляла 5%, а гражданин получал доход со вклада 10%, то разница между ставкой и процентом по его депозиту будет облагаться налогом в 13%.

Кроме этого, придется платить налоги на банковский вклад, который был получен в виде наследства.

Снизим закредитованность

Государство надеется снизить закредитованность своих граждан. В ноябре прошлого года Вологодская область заняла 49-е место в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения. В среднем долг одного жителя перед банками у нас составляет 304 тысячи рублей.

С 2022 года Банк России вправе устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций максимальную допустимую долю отдельных видов кредитов, предоставляемых физлицам.

Ограничения применяются в отношении кредитов, предоставленных физлицам в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

При этом граждане с 1 января 2022 года смогут оспорить свою кредитную историю в удалённом режиме: обратившись напрямую к финансовым организациям через мобильное приложение, личный кабинет или через заявление, отправленное по электронной почте. До этого оспорить кредитную историю было возможно только в Бюро кредитных историй.

Лучше не брать кредиты тем, кто имеет единственное жилье. В случае непогашения долга его теперь могут забрать, предоставив взамен только площадь, которая отвечает нормам на каждого члена семьи в пределах того же населенного пункта.

Кстати, о долгах. В силу вступил закон, который сохранит за должником прожиточный минимум. Так, граждане, у которых приставы удерживают половину заработной платы или пенсии в счет погашения долга, смогут обратиться в Федеральную службу судебных приставов, в том числе через портал «Госуслуг», чтобы сохранить сумму ежемесячного дохода на уровне прожиточного минимума.



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Оттягивать платежи за коммуналку больше не получится. С 1 января должникам будут отказывать в субсидиях и льготах при оплате жилищно-коммунальных услуг, если долг копится в течение трех последних лет. На соответствующее решение должен быть составлен судебный акт.

Данные о долгах будут в системе ГИС ЖКХ, там же уполномоченный орган будет просить информацию, необходимую для принятия решения о субсидии.

Будем мобильнее

В трудовых отношениях будет введен электронный документооборот. Это поможет в устройстве на работу без фактического посещения кадровых служб.

В беззаявительном порядке также будут назначаться страховые и социальные пенсии по инвалидности, досрочные пенсии по предложению Службы занятости, а также региональные и федеральные доплаты.

С этого года больничные будут только электронными. Документ врачи будут подписывать электронной подписью и отправлять в Фонд социального страхования. Для этого с 1 января все работодатели должны подключиться к системе электронного документооборота ФСС.

Изменения в законах для любителей авто и оружия

С 2022 года техосмотр становится добровольным для обычных автолюбителей. Получать диагностическую карту потребуется только при смене собственника и если машине больше четырех лет. Для такси, коммерческого и пассажирского транспорта техосмотр остается обязательным.

С 10 января ужесточено наказание для злостных нарушителей ПДД. В некоторых случаях за выезд на встречную полосу или превышение скорости водителям будет грозить уголовная ответственность.

Например, уголовная ответственность грозит за превышение максимально допустимой скорости на 60 км/ч и более, за выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, если автомобилист ранее дважды привлекался за аналогичные нарушения и был лишен водительских прав.

За такие нарушения законом также предусмотрен штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет с ограничением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет. При повторной судимости за такое преступление нарушителю уже будет грозить до трех лет лишения свободы.

С 29 июня 2022 года владельцы оружия на территории Российской Федерации будут обязаны уведомлять в течение суток Росгвардию, если их оружие пропадет. В ином случае владелец потерянного или украденного оружия будет нести ответственность за незаконное использование оружия другим лицом.