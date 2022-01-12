В Череповце троих мужчин будут судить за кражу 550 метров медного кабеля

В Череповце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего, 37-летнего и 33-летнего мужчин, обвиняемых в краже.

По версии следствия, в начале июня 2021 года младшие обвиняемые — сотрудники подрядной организации — работали на территории крупного промышленного предприятия и нашли катушку медного кабеля.

«Пользуясь тем, что за их действиями никто не наблюдает, мужчины в рабочие смены при помощи пилы — болгарки отпиливали различные куски кабеля от катушки, которые впоследствии прятали на территории предприятия», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Похищенное они вывозили на служебной машине, которой управлял старший обвиняемый. После злоумышленники сдавали украденное в металлолом, а вырученные деньги делили между собой. Всего мужчины смогли украсть 550 метров кабеля. Ущерб от их действий составил больше 900 тысяч рублей.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.