Телеведущий Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминиканской республике

12.01.2022 [Общество]

Телеведущий Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминиканской республике от инсульта, сообщает телеканал «Культура».

Зеленский внезапно почувствовал себя плохо. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу, но спасти журналиста не удалось.

По данным канала, Михаил родился в Москве в 1975 году. Позже с семьёй он переехал в Хабаровск, где учился и работал диджеем на местной радиостанции.

Вернувшись в Москву, в 1999 году Зеленский начал вести дневные выпуски программы «Вести» на телеканале Россия. Последние несколько лет он работал на канале «Культура» ведущим программ «Билет в Большой» и «Новости культуры».

Тэги: журналисты, телевидение

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