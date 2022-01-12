Телеведущий Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминиканской республике от инсульта, сообщает телеканал «Культура».

Зеленский внезапно почувствовал себя плохо. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу, но спасти журналиста не удалось.

По данным канала, Михаил родился в Москве в 1975 году. Позже с семьёй он переехал в Хабаровск, где учился и работал диджеем на местной радиостанции.

Вернувшись в Москву, в 1999 году Зеленский начал вести дневные выпуски программы «Вести» на телеканале Россия. Последние несколько лет он работал на канале «Культура» ведущим программ «Билет в Большой» и «Новости культуры».