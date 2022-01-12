В Вологодской области наблюдается рост заболеваемости COVID

12.01.2022 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 89 случаев коронавирусной инфекции. По данным на 11 января, заболевших было 79 человек. В целом по России статистика говорит о 17 946 заболевших, что также немного больше, чем днем ранее. 

При этом в Вологодской области 80 человек выздоровело, семь человек умерли. Такая статистика 12 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 100 930 пациентам. Большая часть из них — 93 009 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3061 человек.

У региона сегодня 54 место в федеральной сводке за сутки.

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце пенсионера оштрафовали за превышение скорости, когда его машина стояла в гараже
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве пенсионера, женщины и ребёнка
Содержание ртути в волосах жителей западных районов Вологодской области значительно превышает норму
Налоговая инспекция Вологодской области обязала УК и ТСЖ предоставить информацию о фактах сдачи квартир
В Вологде задержали мужчину с наркотиками
Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП на трассе в Сокольском районе
Житель Череповца попал в больницу после катания на снегоходе
Температура воздуха в Вологодской области будет колебаться от -28 градусов до нуля
Мошенники не смогли обмануть пятерых жителей Сямженского района
В центре Вологды выгорело помещение кофейни

Похожие новости

Вологодская область находится на пороге пятой волны коронавируса

Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников в программе «ПоОКаем в сети»

361
0

Стимулировать к вакцинации региональные власти намерены концертами «Дискотека 90-х»

Старшему поколению планируют выдавать посадочный материал для дач и огородов

1093
0

В Вологодской области 79 заболевших COVID за сутки

При этом скончались от болезни 9 человек

431
0

Восемь человек умерли от коронавируса за минувшие сутки в Вологодской области

Заболело новой коронавирусной инфекцией 80 человек

685
0

В Вологодской области за сутки выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом

76 человек выздоровели, девять умерли

1300
0

За сутки в Вологодской области выявили 80 новых случаев заболевания коронавирусом

65 человек выздоровели, семеро умерли

1836
0

82 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки

52 человека выздоровели, семеро умерли

1998
0

Количество умерших от коронавируса вологжан превысило отметку в 3000 человек

За минувшие сутки в Вологодской области заболел коронавирусом 81 человек

3253
0

В Вологодской области уровень заболеваемости коронавирусом снова начал расти

Уровень смертности остается на высоком уровне

2903
0

В Вологодской области 10 человек умерли от коронавируса за минувшие сутки

Заболели при этом 75 человек

1758
0

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 69 случаев коронавирусной инфекции

280 человек выздоровели, пять человек умерли

1999
0

Пункты вакцинации от коронавируса возобновили работу в Вологде после Нового года

Со 2 января жители областного центра снова могут поставить прививку в крупных торговых центрах

2385
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде под мостом 800-летия нашли тело женщины
Телеведущий Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминиканской республике
В Вологодской области наблюдается рост заболеваемости COVID
Крупные торговые сети пообещали ограничить торговую наценку на базовые продукты
Вологодская область находится на пороге пятой волны коронавируса
Здание Дворца культуры подшипникового завода выставили на продажу
Жители Вологодской области массово готовят иски к регоператору из-за взлета цен на вывоз мусора
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

7929
0
12.01.2022 [БлогоVO]

80-летняя пенсионерка из Белозерска приобрела в собственность 2 га земли на бечевнике Белозерского канала

41
0
11.01.2022 [Обзор Прессы]

Директор Фонда «Соль земли» Зинаида Селебинко: «Чтобы подвигнуть людей на активную деятельность, надо помочь им поверить в себя»

335
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика