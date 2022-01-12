В Вологодской области наблюдается рост заболеваемости COVID

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 89 случаев коронавирусной инфекции. По данным на 11 января, заболевших было 79 человек. В целом по России статистика говорит о 17 946 заболевших, что также немного больше, чем днем ранее.

При этом в Вологодской области 80 человек выздоровело, семь человек умерли. Такая статистика 12 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 100 930 пациентам. Большая часть из них — 93 009 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3061 человек.

У региона сегодня 54 место в федеральной сводке за сутки.