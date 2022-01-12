Крупные торговые сети пообещали ограничить торговую наценку на базовые продукты

12.01.2022 [Экономика]

Сразу два крупнейших ритейлера — X5 Group и «Магнит» уведомили ФАС об ограничении наценки не более чем на 10% на социально значимые продукты.

Как указывает X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», введено ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу. Все они будут выделены на полках магазинов специальными ценниками.

«Ограничение может действовать в течение 2022 года, торговые расходы на эти товары компания покроет за свой счет», - говорится в релизе компании.

В «Магните» сообщили изданию «КоммерсантЪ», что наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов.

В ФАС подтвердили получение предложения от X5 Group, «Магнита» и «Бристоля».

«Сейчас они изучаются, — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным Росстата, в 2021 году заметнее всего — на 10,6% — подорожали продукты питания. Это стало одной из причин высокой инфляции в стране, которая по итогам прошлого года достигла 8,39% против 4,91% в 2020 году.

Как считают эксперты, ограничение наценки заметно скажется на финансовых показателях сетей. Однако если крупнейшие сети могут пожертвовать частью маржи, то небольшие ритейлеры с такой наценкой не выживут.

 

Тэги: цены, торговые сети

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