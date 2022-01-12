Вологодская область находится на пороге пятой волны коронавируса

12.01.2022 [Общество]

Несмотря на то, что в первых числах января наблюдалось резкое снижение количества заболевших коронавирусом, региональные власти решили не сокращать количество коек в монопрофильных госпиталях. Губернатор области Олег Кувшинников объяснил это появлением нового штамма омикрон.

«На федеральном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции было озвучено мнение экспертов, что сейчас мы находимся на пороге новой волны роста численности заболевших новым штаммом, который стремительно распространяется в Америке и Европе, — пояснил глава региона. — Он уже зашел в нашу страну, в настоящее время выявлено более 300 случаев заболеваемости этим штаммом».

По словам Олега Кувшинникова, в Москве уже наблюдается рост количества заболевших по сравнению с концом декабря примерно на 60-70%. Хотя сейчас в монопрофильных госпиталях Вологодской области койки заполнены всего на 50%, сокращения коечного фонда не будет. Губернатор объяснил это тем, что система здравоохранения готовится к пятой волне коронавирусной инфекции.

 

Тэги: коронавирус, омикрон, заболеваемость
Сюжет: Пандемия коронавируса

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