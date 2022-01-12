Здание Дворца культуры подшипникового завода выставили на продажу

12.01.2022 [Общество]

Здание ДК ПЗ в Вологде выставлено на продажу за 350 млн рублей. Объявление о продаже появилось на «Авито» 10 января. 

В объявлении говорится, что нежилое здание - дворец культуры подшипникового завода, площадью 5374,2 кв.м. продается вместе с земельным участком, на котором расположено. Площадь участка 8960 кв. м. В объявлении о продаже отмечено, что категория земель — земли населённых пунктов, вид разрешенного использования — для эксплуатации и обслуживания здания дворца культуры.

Здание ДК ПЗ было введено в эксплуатацию в 1993 году. На нулевом этаже здания расположены технические помещения. На первом находится просторный холл, вестибюль, буфет, гардероб для гостей, концертный зал на 640 посадочных мест и сценой более 310 кв. м. с декорациями, гримёрные и другие подсобные помещения для сцены и концертного зала; большой просторный спортзал с антресольным этажом, торговое помещение для городских выставок и распродаж. На втором и третьем этажах находятся три банкетных зала, офисные помещения и аудитории. 

В сентябре прошлого года на дверях Дворца культуры подшипникового завода появилось объявление о том, что здание с 29 сентября 2021 года закрыто. 

 

Тэги: продажа имущества, ДК ПЗ

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