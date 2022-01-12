Вологодский ОМОН стал «Вымпелом», а СОБР «Дружиной»

12.01.2022 [Общество]

Спецподразделениям Управления Росгвардии по Вологодской области присвоены наименования.

Изменения в структуру управления Росгвардии внесены на основании приказа директора Федеральной службы войск нацгвардии генерала армии Виктора Золотова. Так, отряду мобильному особого назначения присвоено наименование «Вымпел», отряду мобильному особого назначения из Череповца «Титан», а специальному отряду быстрого реагирования — «Дружина».

«Отряды ОМОН и СОБР верны своим традициям, твердо стоят на защите правопорядка. Я считаю, что данные наименования отрядов спецподразделений отражают силу, единение и дух личного состава», — отметил глава регионального ведомства Андрей Плотников.

За свою 28-летнюю историю личный состав спецподразделений неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ, многие росгвардейцы являются ветеранами боевых действий, большинство сотрудников имеют ведомственные и государственные награды.

«Только за прошлый год сотрудники отрядов спецподразделений выполнили более 1800 различных поставленных задач по охране общественного порядка и участию в специальных мероприятиях. Взрывотехники и кинологи со служебными собаками инженерно-технических групп порядка 700 раз выезжали на обследование подозрительных предметов и мест массового пребывания граждан», — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии.

Сотрудники ОМОН в рамках проведенных мероприятий задержали порядка 500 граждан, подозреваемых в различных правонарушениях и преступлениях.
 

 

Тэги: Росгвардия, отряды

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