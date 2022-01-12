Картины ярославского художника-реалиста Антона Братыкина представит арт-галерея «Красный мост»

12.01.2022 [Культура]

Выставка «Происходящее» ярославского художника-реалиста Антона Братыкина откроется 20 января в арт-галерее «Красный мост» в Вологде.

Антон Братыкин родился 20 июня 1980 года в Ярославле. В 2003 году окончил Ярославское художественное училище. Член Союза художников России с 2008 года. Является постоянным участником областных, региональных и международных выставок. Участвует в работе Ярославского пленэрного центра.

Посетить выставку можно с 20 января по 6 марта по адресу: Вологда, Набережная 6-й Армии,143.

Вход свободный, при предъявлении QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Возрастных ограничений нет.

– Мы рекомендуем лицам с признаками простуды или ОРВИ, а также людям в возрасте 65+ воздержаться от похода на мероприятие. На мероприятии необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, – сообщают организаторы выставки.
 

Тэги: выставка, картины, художники

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