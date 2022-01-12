Череповецкая «Северсталь» одолела подольский «Витязь» только в овертайме

12.01.2022 [Спорт]

Команды встречались уже четвертый раз в этом сезоне. Несмотря на то, что череповчане уверенно находятся в «кубковой восьмёрке» на Западе, а клуб из Московской области туда только стремится, три предыдущих игры были очень упорными. Достаточно сказать, что два из трех матчей завершились за пределами основного времени. Предпоследний матч 2021 года, который прошёл 28 декабря в Череповце, остался за гостями. Так что череповчане были нацелены на реванш.

Однако счёт в первом периоде открыли хозяева. Игрокам «Северстали» удалось поразить ворота Игоря Сапрыкина только во втором периоде. «Сталевары» провели затяжную атаку и затолкали шайбу в ворота. Автором гола стал Егор Морозов — 1:1.

В начале третьего периода череповчане вышли вперёд. После контратаки шайба прошла под щитками вратаря «Витязя» Игоря Сапрыкина и остановилась прямо перед воротами, где её подкараулил Даниил Вовченко, и вывел «Северсталь» в лидеры — 2:1.

Сравнять счёт хозяева могли уже в середине третьей двадцатиминутки, когда шведский защитник «Северстали» Робин Пресс сфолил на финском нападающем хозяев Нико Оямяки, за что получил сразу двойное наказание. Однако «сталевары» смогли выстоять и не пропустить. Но за десять секунд до конца основного времени, когда «витязи» играли вшестером, они всё-таки смогли сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке хозяева сняли вратаря, чтобы при игре 4×3 попробовать «дожать» игроков «Северстали». Так они выиграли один из своих последних матчей против ЦСКА. Но вместо этого упустили шайбу и Никита Гуслистов поразил уже никем не защищенные ворота. 3:2 — победа «Северстали».

«Четвёртую игру играем с „Витязем“ — все четыре игры первыми пропускали. Ценно, что отыгрались. Сейчас сложная ситуация для всех команд. Для нас не исключение. Ребята молодцы. Проявили характер, хотя и „Витязь“ тоже молодцы», — сказал после игры главный тренер череповчан Андрей Разин.

«Северсталь» набирает 63 очка в 48 матчах, и занимает 5 строчку в Западной конференции. Следующий матч «сталевары» должны провести завтра против «Автомобилиста». Но состоится ли этот матч в положенный срок, станет известно сегодня после того, как придут тесты на коронавирус у команды из Екатеринбурга.

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

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