Череповецкий футболист Иван Сергеев будет играть за «Зенит»

Череповчанин Иван Сергеев, который сейчас играет за самарские «Крылья Советов» переходит в питерский клуб «Зенит». Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/25.

Иван Сергеев родился 11 мая 1995 года в Череповце. Воспитанник местной футбольной школы, в 2014-м начал карьеру в московском «Строгино», выступающем в первенстве ПФЛ. В 2016-м перешел в «Ригу» на правах аренды, после чего вновь вернулся в клуб из Москвы.

Как говорится на сайте «Зенита», сезон-2018/19 нападающий начал в «Тамбове», однако вскоре присоединился к соперникам тамбовчан по ФНЛ — московскому «Торпедо». В составе автозаводцев Сергеев провел 61 матч, в котором забил 35 голов.

В августе 2020 года Иван Сергеев стал игроком «Крыльев Советов». В своем первом сезоне за самарский клуб нападающий забил 40 голов в 39 играх первенства ФНЛ, установив тем самым рекорд лиги. Невероятная результативность Сергеева позволила «Крыльям» занять первое место и вернуться в Тинькофф РПЛ. Кроме того, на счету нападающего — три гола в семи матчах Кубка России и участие в финале турнира. В текущем сезоне в составе «Крыльев Советов» Сергеев забил шесть мячей в РПЛ и два в Кубке страны.

В ноябре 2021 года Иван Сергеев получил приглашение в сборную России и попал в заявку на матчи против Кипра и Хорватии.