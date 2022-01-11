Череповецкий футболист Иван Сергеев будет играть за «Зенит»

11.01.2022 [Спорт]

Череповчанин Иван Сергеев, который сейчас играет за самарские «Крылья Советов» переходит в питерский клуб «Зенит». Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/25.

Иван Сергеев родился 11 мая 1995 года в Череповце. Воспитанник местной футбольной школы, в 2014-м начал карьеру в московском «Строгино», выступающем в первенстве ПФЛ. В 2016-м перешел в «Ригу» на правах аренды, после чего вновь вернулся в клуб из Москвы.

Как говорится на сайте «Зенита», сезон-2018/19 нападающий начал в «Тамбове», однако вскоре присоединился к соперникам тамбовчан по ФНЛ — московскому «Торпедо». В составе автозаводцев Сергеев провел 61 матч, в котором забил 35 голов.

В августе 2020 года Иван Сергеев стал игроком «Крыльев Советов». В своем первом сезоне за самарский клуб нападающий забил 40 голов в 39 играх первенства ФНЛ, установив тем самым рекорд лиги. Невероятная результативность Сергеева позволила «Крыльям» занять первое место и вернуться в Тинькофф РПЛ. Кроме того, на счету нападающего — три гола в семи матчах Кубка России и участие в финале турнира. В текущем сезоне в составе «Крыльев Советов» Сергеев забил шесть мячей в РПЛ и два в Кубке страны.

В ноябре 2021 года Иван Сергеев получил приглашение в сборную России и попал в заявку на матчи против Кипра и Хорватии.

«Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а „Зенит“ — большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня. „Зенит“ — топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде», — рассказал Иван в небольшом интервью.

Тэги: Футбол, сборная России

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