Под Вологдой наряд ГИБДД сопроводил роженицу в больницу

Под Вологдой сотрудники ГИБДД Алексей Сизов и Елена Розендорф помогли доставить в больницу роженицу.

Днём 8 января к полицейским, стоявшим на 27 километре автодороги «Обход города Вологды» обратился мужчина, который попросил оказать помощь в сопровождении его жены в больницу, так как у той в машине начались роды.

«Включив спецсигналы, инспекторы ДПС сопроводили супружескую пару в медучреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи. В ночь с 8 на 9 января девушка родила мальчика», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В письме на имя начальника областного УМВД супруг женщины выразил полицейским благодарность.