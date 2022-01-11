В Вологодской области представлен новый первый заместитель областного прокурора

11.01.2022 [Общество]

В прокуратуре Вологодской области к исполнению обязанностей приступил первый заместитель прокурора Михаил Сидельников.

Приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Михаил Сидельников назначен на должность первого заместителя прокурора Вологодской области.

Уроженец города Красноярска 47-летний Михаил Сидельников получил высшее юридическое образование в Красноярском государственном университете.

Как сообщает областная прокуратура, на службу в органы был принят в ноябре 1995 года. Работал следователем, старшим следователем, следователем по особо важным делам Средне-Сибирской транспортной прокуратуры. Занимал должность руководителя следственного отдела в СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Красноярскому краю, первого заместителя прокурора ЗАТО города Железногорска, прокурора отдела, заместителя начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета Российской Федерации прокуратуры Красноярского края. С апреля 2013 года состоял в должности начальника отдела организационного обеспечения и контроля прокуратуры Красноярского края.

В прокуратуре Вологодской области Михаил Сидельников будет курировать вопросы осуществления надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, за законностью исполнения уголовных наказаний, участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, а также вопросы реализации органами прокуратуры функций в сфере правовой статистики.

Тэги: прокуратура, назначения

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