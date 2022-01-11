Денис Спицов вошел в окончательный состав сборной России на Олимпийские игры - 2022

Президиум Федерации лыжных гонок России сегодня утвердил состав сборной, которая отправится на Олимпийские игры. Они пройдут в Пекине в феврале этого года.
В окончательный состав участников Олимпиады вошли 16 человек, по 8 мужчин и женщин.
Среди тех, кто будет отстаивать честь страны в Пекине, есть уроженец Вожеги Денис Спицов, представляющий сейчас Тюменскую область. Для него эти Олимпийские игры будут вторыми подряд. Четыре года назад, в Пхёнхане он, напомним, завоевал 3 медали — бронзу в гонке на 15 км и два серебра — в эстафете 4×10 км и командном спринте.
Полный состав нашей сборной выглядит так:
Мужчины:
- Большунов Александр (Архангельская область)
- Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия)
- Семиков Илья (Республика Коми)
- Спицов Денис (Тюменская область)
- Терентьев Александр (Архангельская область/НАО)
- Устюгов Сергей (ХМАО-Югра)
- Червоткин Алексей (Москва)
- Якимушкин Иван (Тюменская область)
Женщины:
- Васильева Лилия (Удмуртская Республика)
- Истомина Мария (Пермский край)
- Мацокина Христина (Республика Татарстан)
- Непряева Наталья (Архангельская область)
- Рыгалина Анастасия (Москва/Санкт-Петербург)
- Сорина Татьяна (Тюменская область)
- Степанова Вероника (Камчатский край)
- Ступак Юлия (Республика Коми)