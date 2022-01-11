В Вологде мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме на Пошехонском шоссе

В Вологде мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме на Пошехонском шоссе, 32. Сообщение о возгорании в квартире на четвёртом этаже поступило 11 января в 12:07.

«В 12 часов 27 минут открытое горение на площади 30 квадратных метров было ликвидировано. В 13 часов 10 минут произошла полная ликвидация пожара», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

20 жильцов дома были эвакуированы. Ещё восьмерых, в том числе ребёнка спасли пожарные.

«Подбежала девушка, начала кричать, что у неё остался ребёнок и собака. Пыталась побежать наверх, но я её не пустил, так как было плотное задымление. Сказал, сам сбегаю. Она дала ключ от квартиры», — рассказал пожарный Дмитрий Кирильчук.

Мальчика нашли благодаря лаю собаки. Их вынесли на улицу, ребёнка передали бригаде «скорой».

На месте работает дознаватель. Причины случившегося и личность погибшего устанавливаются.