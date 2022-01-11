Цена за 1 кв. м жилья по программе переселения из ветхого жилья увеличат до 51,73 тыс. рублей

В Вологодской области внесли изменения в областную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, увеличив стоимость 1 кв. метра. Указано, что увеличение стоимости 1 квадрата жилья в 1 квартале 2022 года предусмотрено за счет средств областного бюджета.

Так, стоимость 1 кв. м увеличена до среднерыночной — 51,73 тыс. руб. и учтена при формировании бюджета на 2022 год. Это облегчит ситуацию с приобретением квартир.

Дело в том, что стоимость одного квадратного метра определяется по методикам Минстроя и цены, установленные по этим методикам еще несколько лет назад, сейчас сильно отстают от реальной стоимости квадратного метра, особенно на рынке новостроек. Об этом написал мэр Вологды Сергей Воропанов в телеграм-канале «Телега мэра».

«В Вологде эта цифра равняется 36199 рублям, и, понятно, что с учётом повышения стоимости стройматериалов, строить и приобретать квартиры для переселенцев в нынешних условиях увеличения рыночных цен на жилье очень сложно», — написал мэр города.

По информации Сергея Воропанова, сейчас власти ждут утверждения на федеральном уровне новой методики Минстроя, которая позволит изменить расчет норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в субъектах.