В Вологде четверо организаторов подпольных казино с общей прибылью в 37,5 млн. рублей предстанут перед судом

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в организации незаконных азартных игр.

Один из обвиняемых — 34-летний вологжанин — вовлёк троих знакомых, ранее судимых за аналогичные преступления, в группу, которая действовала в Вологде в 2020 году и 2021 году. Вместе они открыли несколько подпольных казино.

«Вклад каждого участника организованной группы в совершение преступления способствовал беспрерывной работе заведений и стабильному систематическому получению дохода, общий размер которого превысил 37,5 млн. рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа.