Жители Вологодской области, уволенные по сокращению, могут досрочно выйти на пенсию с 1 января

Жители Вологодской области, уволенные из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно с 1 января. С началом 2022 года в России вступил в силу закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с этим законом россияне, могут выйти на пенсию на два года раньше, если:

их уволили из-за сокращения штата или ликвидации организации, их страховой стаж не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Досрочная пенсия, в соответствии с нововведением, будет выплачиваться со дня получения предложения о досрочной пенсии от службы занятости и до начала выплаты страховой пенсии по старости. К досрочной пенсии также может быть прибавлена пенсия за выслугу лет.

