Главный тренер «Северстали» станет героем передачи на телеканале History

В гостях у ХК «Северсталь» побывали актёр Юрий Колокольников и телеканал History. Телевизионная группа приехала в Череповец для съёмок документального проекта «Истории о нас», рассказывающего о людях, профессионалах в своём деле, которые буквально живут работой.

Новый сезон проекта «Истории о нас» посвящён олимпийским видам спорта, в том числе хоккею. В качестве одного из героев выступил главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Проект «Истории о нас» был запущен телеканалом в конце 2018 года.

«Лицом проекта в России стал известный актер театра и кино Юрий Колокольников. Сильная, независимая, творческая личность Юрия и его искренний интерес к истории и народу России делают его идеальным амбассадором бренда HISTORY», - пишет Cosmopolitan.

Основной идеей проекта стало путешествие по России и знакомство с местными героями, чьи удивительные судьбы помогают лучше понять историю страны в целом.

Героями цикла уже были неординарные личности и настоящие мастера своего дела: Мария Мешалкина – ученый, специализирующийся на изучении петроглифов; Игорь Малкиель – создатель и руководитель Лаборатории научной реставрации драгоценных металлов Эрмитажа; Артем Лосев – шеф-повар в ресторане русской кухни; Петр Чекалёв-Демидовский – реставратор автомобилей; Александр Гневушев – живописец-отшельник, который занимается изготовлением традиционных деревянных лодок.