Администрация Вожеги по требованию прокуратуры погасила 3,5 млн. рублей задолженности за ремонт дорог

11.01.2022 [Экономика]

Администрация Вожегодского городского поселения после вмешательства прокуратуры погасила просроченную задолженность.

Долг в три с половиной миллиона рублей образовался за ремонт дорог в поселении. Работы проводило ПАО «Вологодавтодор» в рамках муниципального контракта.

«Всего по результатам прокурорского вмешательства в 2021 году удалось добиться погашения образовавшейся перед субъектами предпринимательской деятельности задолженности в размере 359,4 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в 2021 году областная прокуратура, проведя соответствующий анализ, убедила правительство региона выделить 200 миллионов рублей учреждениям здравоохранения для погашения задолженностей по госконтрактам.

Тэги: прокуратура, долги, дороги, контракты

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