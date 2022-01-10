Содержание ртути в волосах жителей западных районов Вологодской области значительно превышает нормы. За это открытие коллектив лаборатории ЧГУ и получил главную областную премию по науке и технике.

В своем видеорепортаже журналисты «Вести Вологодская область» Александра Антушевич и Дмитрий Чебыкин рассказывают, что ученые череповецкого государственного университета 7 лет изучали распределение опасных веществ в экосистемах региона и выявили случаи высокой концентрации ртути. По мнению биологов, промышленные предприятия здесь ни при чем. Высокие концентрации ртути выявляют в кислых озерах и болотах в западных районах области.

Сообщается, что работа ученых вышла на новый уровень после открытия в 2018 году в ЧГУ эколого-аналитической лаборатории. По программе развития опорного вуза региона здесь закупили современное точное оборудование.

За несколько лет специалисты изучили более 5 тысяч вологжан и более 20 тысяч образцов животных от беспозвоночных до млекопитающих.

По данным ученых, самые низкие концентрации ртути в организмах отмечены в Череповецком и Вологодском районах. А вот в Вытегорском, Кирилловском и Бабаевском районах отмечены наиболее высокие концентрации ртути.

– Самые высокие концентрации были отмечены у человека в Кирилловском районе. И эти концентрации были 17 миллиграмм на килограмм. При норме – единица. То есть, считайте, в 17 раз выше, – рассказала журналистам «Вести Вологодская область» Ольга Румянцева, научный сотрудник кафедры биологии ЧГУ. – Но таких случаев было мало. В целом, средние концентрации ртути в западных районах все равно выше нормы.

Сообщается, что высокая концентрация ртути в организме может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому главная рекомендация для жителей Вологодской области – ограничить потребление хищной и старовозрастной рыбы.

За эту масштабную работу коллективу череповецкой лаборатории присуждена главная государственная премия Вологодской области по науке и технике. Средства, прилагающиеся к премии, будут направлены на продолжение исследования.

