Содержание ртути в волосах жителей западных районов Вологодской области значительно превышает нормы

10.01.2022 [Общество]

Содержание ртути в волосах жителей западных районов Вологодской области значительно превышает нормы. За это открытие коллектив лаборатории ЧГУ и получил главную областную премию по науке и технике.

В своем видеорепортаже журналисты «Вести Вологодская область» Александра Антушевич и Дмитрий Чебыкин рассказывают, что ученые череповецкого государственного университета 7 лет изучали распределение опасных веществ в экосистемах региона и выявили случаи высокой концентрации ртути. По мнению биологов, промышленные предприятия здесь ни при чем. Высокие концентрации ртути выявляют в кислых озерах и болотах в западных районах области.

Сообщается, что работа ученых вышла на новый уровень после открытия в 2018 году в ЧГУ эколого-аналитической лаборатории. По программе развития опорного вуза региона здесь закупили современное точное оборудование. 

За несколько лет специалисты изучили более 5 тысяч вологжан и более 20 тысяч образцов животных от беспозвоночных до млекопитающих.

По данным ученых, самые низкие концентрации ртути в организмах отмечены в Череповецком и Вологодском районах. А вот в Вытегорском, Кирилловском и Бабаевском районах отмечены наиболее высокие концентрации ртути. 

– Самые высокие концентрации были отмечены у человека в Кирилловском районе. И эти концентрации были 17 миллиграмм на килограмм. При норме – единица. То есть, считайте, в 17 раз выше, – рассказала журналистам «Вести Вологодская область» Ольга Румянцева, научный сотрудник кафедры биологии ЧГУ. – Но таких случаев было мало. В целом, средние концентрации ртути в западных районах все равно выше нормы.

Сообщается, что высокая концентрация ртути в организме может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому главная рекомендация для жителей Вологодской области – ограничить потребление хищной и старовозрастной рыбы.

За эту масштабную работу коллективу череповецкой лаборатории присуждена главная государственная премия Вологодской области по науке и технике. Средства, прилагающиеся к премии, будут направлены на продолжение исследования. 
 

Тэги: ртуть, Вытегра, Кириллов, Бабаево, ученые, премия

ТОП НЕДЕЛИ

Житель Вологодской области выиграл 1 млн рублей в лотерею
В новогоднюю ночь под Вологдой умер известный литературный критик Эмиль Сокольский
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве пенсионера, женщины и ребёнка
Укравших светящуюся ель с улицы Пушкинской Вологды мэр города назвал вологадами
В Череповце пенсионера оштрафовали за превышение скорости, когда его машина стояла в гараже
Количество умерших от коронавируса вологжан превысило отметку в 3000 человек
Юлия Чекалева и Максим Черезов победили в ночной лыжной гонке под Вологдой
Вологжанин пытался вынести из магазина 4 бутылки виски и шоколад
В Вологодской области уровень заболеваемости коронавирусом снова начал расти
Более 350 лыжников принимают участие в ночной гонке под Вологдой

Похожие новости

В поселке Суда пятый месяц не могут найти виновника загрязнения ртутью

Администрация района выделила 300 тысяч рублей из резервного фонда на работы по проведению демеркуризационных работ

2941
1

В детской песочнице в поселке Суда под Череповцом обнаружили ртуть

Опасное вещество нашли на улице Сосновой, 1, у дома №8 по этой же улице, а также на улице Дружбы

2030
0

Управляющие компании Вологды нарушают правила сбора и утилизации ртутных ламп

Речь идет об управляющих компаниях «Сантехмонтаж», «Фрязиново», «Сантехмонтаж-1», «ЦентрЖилСтрой», «УЮТ-35», «УК РЭС-3», «УК РЭС-2», «УК РЭС-12», «УК РЭС-12+»

3599
0

В Вологде никто не контролирует утилизацию ртутных градусников

Многие жители Вологды выбрасывают ртутные градусники и лампы накаливания прямо в мусорные контейнеры, содержимое которых потом увозят на полигон ТБО и закапывают в землю. И никто ни за что не отвечает

16633
3

Спортивную сумку с 50 килограммами ртути нашли в Череповце

Хозяева дома - цыгане - пояснить происхождение сумки не смогли, сказали полицейским, что она была в доме, когда они в нем поселились

2468
0

В Вологодском районе появились контейнеры для сбора ртутных ламп

 Пока это единственный район области, установивший для этого сертифицированные емкости

3649
0

Ртутные лампы свалили в кучу возле свинокомплекса под Череповцом

Кто оставил их там – неизвестно, в ближайшее время лампы будут ликвидированы

1573
0

Бутылки с ртутью обнаружил житель Вологодской области

Опасная находка была найдена в хозяйственной постройке в деревне Никифорово.

1582
0

Бесхозные ртутные лампы обнаружены в Вологде

Опасную находку заметили в мусорном контейнере рядом с домом № 6 в Говоровском проезде.

1557
1

Утилизировать ртутные лампы в спецконтейнеры смогут и жители Вологды

Администрация города закупила 50 ящиков для хранения опасных ламп.

2624
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Содержание ртути в волосах жителей западных районов Вологодской области значительно превышает нормы
Пациент напал на врача в Череповце
11 животных погибли при пожаре в селе Верхняя Шарденьга Великоустюгского района
Температура воздуха в Вологодской области будет колебаться от -28 градусов до нуля
Как начать новый год с новой работы?
Только половина родителей Череповца знает, сколько времени проводят за гаджетами их дети
В Великоустюгском районе загорелась ферма, на которой держат свиней и одну корову
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

7821
0
10.01.2022 [БлогоVO]

Верю ли я в совпадения? Нет!

276
0
31.12.2021 [Обзор Прессы]

Где в Вологде сделать лучшую новогоднюю фотографию

1947
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика