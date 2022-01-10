Температура воздуха в Вологодской области будет колебаться от -28 градусов до нуля

На наступившей неделе южный циклон, который пришел в Вологодскую области в выходные, все дальше будет отступать на восток. На смену ему придет область повышенного давления с запада. В ближайшие два дня, 11 и 12 января на территории области обойдется без существенных осадков, температурный фон будет понижаться.

В ночь на вторник температура воздуха опустится до -21 градуса, в ночь на среду в восточных районах до -30 градусов.

В ночь на четверг, 13 января, характер погоды, начиная с западных районов, будет стремительно меняться, очередной атлантический циклон принесет потепление и осадки.

С вечера и в первой половине ночи температура воздуха составит до -29 градусов, а в западных районах области потеплеет до -19 градусов, к утру произойдет стремительное повышение температуры на большей части территории региона. Так, в Вологде вечером 12 января подморозит до -28 градусов, а уже к утру 13 января температура воздуха повысится до -14 градусов, днем повышение продолжится.

Прохождение тёплого атмосферного фронта днем 13 января принесет умеренный снег, в западных районах столбик термометра повысится до слабо отрицательных значений, не исключен мокрый снег, сообщает вологодский Гидрометцентр.

В пятницу, 14 января, регион останется под властью циклонического вихря, пройдут интенсивные осадки преимущественно в виде снега или мокрого снега. Возможны сильные гололёдные явления.

Только в выходные дни влияние теплого циклона уменьшится, температура воздуха начнет понижаться, а осадки ослабевать.