Только половина родителей Череповца знает, сколько времени проводят за гаджетами их дети

АНО «Центр информационной безопасности в сети интернет «Защита» исследовал уровень цифровой грамотности родителей из Череповца. Данные опубликованы в сборнике статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения на уровне субъекта Российской Федерации».

Внимание череповецких специалистов привлекли вопросы пользования сетью Интернет и техническими устройствами детей и подростков, начиная с 3–5 лет.

«Особую опасность для их жизни и здоровья представляет противоправный контент, способствующий распространению в детско-подростковой среде пропаганды наркотиков, суицида, порнографии и даже призывы к терроризму. Так, в России уже погибло 800 детей, состоящих в «группах смерти» социальных сетей, еще 1 400 пострадали. По данным «Новой газеты», «группы смерти» ничем не отличаются от настоящих сект, вначале заманивающих, а затем удерживающих подростков шантажом и угрозами [3]. Одновременно широко применяется техника вербовки на бессознательном уровне: суггестивные техники, техники внушения, нейролингвистического программирования, невербального воздействия [2]. Вербовка аддикта может также осуществляться через игру. И только цифровая грамотность родителей и их осознание пагубного влияния бесконтрольного пользования детьми цифровыми технологиями сможет изменить ситуацию. Целью настоящего исследования явилось изучение уровня цифровой грамотности родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста», — говорится в статье Г. А. Ковалевой, Е. А. Смирновой, и Ю. В. Афанасьева.

В октябре 2020 года группа сотрудников Череповецкого государственного университета и Вологодского областного психоневрологического диспансера №1 провели в Череповце исследование цифровой грамотности родителей, воспитывающих детей в возрасте от 0 до 7 лет. В исследовании приняли участие 260 родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения города.

В ходе исследования выяснилось, что воспитанники детского сада довольно часто (69%) пользуются Интернетом. Из них ежедневно (37%) и 2–3 раза в неделю (32%), во временной промежуток от 30 минут (36%) и до часа (48%).

При этом половина (48%) детей первый раз воспользовались Интернетом в возрасте 2–3 лет, а каждый четвертый — в возрасте 4–5 (26%) и 6–7 лет (21%).

«Только чуть более половины родителей осознают риски, связанные с использованием цифровых устройств, в первую очередь, возможный контакт с негативной информацией. Перед выходом в Интернет они рассказали ребенку о возможных опасностях (69%), установили на компьютер систему родительского контроля (58%) и проверяют историю браузера и социальные страницы (43%). В качестве основной угрозы для своего ребенка в сети Интернет родители отмечают: использование материала не по возрасту (79,6%) и Интернет-зависимость (76,1%), чуть меньше — мошенничество (48,6%), суицидальная тематика (47,2%) и опасные знакомства (44,4%), сексуальный контент (38,7%), распространение ПАВ (36,6%) и кибербуллинг (36,6%)», — таковы результаты исследования.

Таким образом, только половина родителей владеют информацией о том, что делают и сколько времени проводят за гаджетами дети, понимают риски и угрозы, связанные с Интернетом. Исследователи пришли к выводу, что низкая мотивация родителей и уровень их ответственности говорят о недостаточном уровне сформированности цифровых компетенций. Такая ситуация способствует формированию зависимости от сети и возникновению новых рисков для детей, которые способны нанести непоправимый вред эмоциональному благополучию и психологическому здоровью ребенка.