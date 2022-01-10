Восемь человек умерли от коронавируса за минувшие сутки в Вологодской области

10.01.2022 [Общество]

В Вологодской области за минувшие сутки зарегистрировано 80 новых случаев заболеваемости от коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 15 830 заболевших.

При этом в Вологодской области 85 человек выздоровели, восемь человек умерли. Такая статистика 10 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 100 762 пациентам. Большая часть из них — 92 821 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области на сегодня составляет 3 045 человек.

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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