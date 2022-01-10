В новогодние каникулы череповецкие спасатели вскрывали двери квартир забывчивых горожан

10.01.2022 [Общество]

Новогодние каникулы в Череповце прошли спокойно. Все 10 дней праздничных выходных коммунальные системы города работали стабильно, общественный транспорт выходил на маршруты по расписанию. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказал мэр города Вадим Германов.

По его словам, спасатели за 10 дней выезжали на вызовы 24 раза. Самая частая причина — вскрытие дверей. Череповчане выходили выбрасывать мусор, захлопывали за собой дверь и после этого обнаруживали, что ключей в кармане нет.

«На двенадцати новогодних площадках не зарегистрировано серьезных происшествий. Елки сияли огнями, дети катались на горках, а прохожие любовались гирляндами», — рассказал Вадим Германов.

Градоначальник также пояснил, что в Череповце решили сохранить новогоднее убранство до конца января, а детские горки оставить до окончания зимы.

Тэги: спасатели, новогодние праздники

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