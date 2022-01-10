В Вологде в центре города выгорело помещение кофейни

В Вологде в центре города сегодня ночью выгорело помещение кофейни на Советском проспекте, 12. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной службы пожарной охраны около половины первого ночи. Кофейня располагалась на третьем этаже здания.

«Пожарные подразделения, прибывшие на место происшествия, нашли очаг возгорания и ликвидировали пожар на площади 38 квадратных метров, — рассказали в региональном управлении МЧС.

В настоящее время рассматривается несколько версий случившегося, в том числе недостаток конструкции и изготовления электрооборудования либо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Окончательную причину предстоит выяснить дознавателям.

В ликвидации пожара, как рассказали в МЧС, были задействованы 27 человек.