Максим Цветков отыграл 40 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону.

В немецком Оберхофе гонкой преследования на 12,5 км завершился пятый этап Кубка мира по биатлону. Стартовый лист Парсьюта, как ещё называется эта гонка, формируется по итогам спринта, где Цветков был лишь 52-м.

Но в гонке с четырьмя огневыми рубежами уроженец Бабаева смог отыграть 40 позиций и стать 12-м. Если бы не промах на последнем рубеже, Максим мог побороться и за первую восьмерку, до которой ему не хватило 26 секунд.

Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон Майе, на втором месте швед Себастиан Самуэльссон, третий — Тарьей Бё из Норвегии.

Победитель спринта россиянин Александр Логинов в воскресение занял 5 место.