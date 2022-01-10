В Череповце пенсионера оштрафовали за превышение скорости, когда его машина стояла в гараже

Череповецкий пенсионер Анатолий Ясин получил штраф от ГИБДД за превышение скорости в Сямженском районе, не садясь за руль.

Постановление о привлечении его к административной ответственности и уплате штрафа в 500 рублей за административное правонарушение мужчина получил в начале октября. Он сильно удивился, так как после перенесенного инсульта несколько месяцев не садился за руль. Анатолий предположил, что его машину угнали. Посмотрел в гараже, но его предположения не подтвердились. Тогда Анатолий обратился в Череповецкую городскую прокуратуру.

Выяснять, что же случилось, и почему он получил штраф за то, что не совершал, пришлось более двух месяцев. Жалоба Ясина ходила из одной структуры в другую, пока сотрудники прокуратуры и ГИБДД, наконец, не выяснили, что превышение скорости допустил совершенно другой водитель на другом авто. Его номер похож на номер машины Анатолия, отличаясь одной цифрой и буквой.

15 декабря Анатолий Ясин получил решение по его жалобе от начальника ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Вологодской области подполковника полиции Сергея Корешкова о том, что постановление о назначении штрафа отменено. Пенсионеру были принесены извинения. В решении также написано, что штраф за превышение скорости был вынесен на основании фотоматериалов, которые были получены с камеры ГИБДД. Она фиксирует нарушения автоматически и распознала неверно номер машины.

При этом, пока шли разбирательства, для настоящего нарушителя срок давности привлечения к административной ответственности истек.



