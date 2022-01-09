В Вологодской области за сутки выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом

В Вологодской области выявили 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

76 пациентов выздоровели, девять умерли. Такие данные 9 января опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф

В целом по России за сутки выявлено 16 246 новых случаев заболевания. 20 751 пациент выздоровел, 763 умерли.

За всё время пандемии в Вологодской области выявлено 100 682 случаев заболевания COVID-19. Большая часть пациентов — 92 736 человек — выздоровели. Согласно официальным данным, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 3037 человек.

По данным на 6 января 2022 года, уровень коллективного иммунитета в Вологодской области достиг отметки в 65,66%.