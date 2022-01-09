В Вологде задержали пьяного водителя без прав

09.01.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя.

Около 2 часов ночи патрульные заметили в заречной части города автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого совершал опасные манёвры и создавал на дороге аварийные ситуации.

«Стражам правопорядка удалось остановить транспортное средство во дворах домов по ул. Красноармейская и задержать нарушителя», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанным оказался 48-летний местный житель. От него сильно пахло алкоголем. Выяснилось также, что у мужчины не было водительских прав. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам ГИБДД.

По данным пресс-службы ГИБДД по Вологодской области, за шесть дней нового года полицейские отстранили от управления транспортными средствами 120 пьяных водителей.

Тэги: пьяный водитель, Росгвардия, задержание

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