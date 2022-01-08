Вологодский биатлонист Максим Цветков вошел в ТОП-5 на этапе Кубка мира

В субботу, в немецком Оберхофе, на пятом этапе Кубка мира по биатлону, прошла Смешанная эстафета 4×7,5 км. Сборная России, в составе которой выступали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, с девятью дополнительными патронами заняла пятое место, более двух минут уступив победителю — сборной Норвегии. На втором месте квартет из Белоруссии, третьими к финишу пришли биатлонисты сборной Франции.

После финиша Максим Цветков, который открывал эстафету для нашей команды, в интервью МАТЧ ТВ оценил работу лыж.

« Лыжи работали просто прекрасно. На дистанции все получилось как надо! У меня долго не было практики выступления на Кубке мира и это сыграло не в лучшую сторону, потому что здесь другие скорости. Я работаю планомерно. Всё, что от меня зависит, я делаю. Я делаю тренировочный план на сто процентов, результат показываю — значит, всё делаю правильно», сказал Цветков.

Отметим, что этап Кубка мира в Оберхофе стартовал накануне спринтом. Максим Цветков, для которого эта гонка стала первой в сезоне на столь высоком уровне, занял 52 место, уступив победителю Александру Логинову две минуты и пять секунд.