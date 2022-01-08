Житель Череповца на улице ограбил двух женщин

08.01.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в грабежах.

Одна из потерпевших рассказала, что вечером, когда она гуляла с ребёнком, к ней со спины подбежал мужчина и вырвал из рук сумку. Сумма ущерба составила 6,5 тысяч рублей. После ей стали приходить сообщения о том, что кто-то пытается оплатить её картой покупки в магазинах города.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что взял себе только банковские карты потерпевшей, а остальное содержимое сумки выбросил.

«У задержанного полицейские обнаружили карточку, которая принадлежала 59-летней местной жительнице. Полицейские выяснили, что днем ранее также в вечернее время он совершил грабеж в отношении череповчанки 1962 г. р. Мужчина похитил сумку, завладел двумя сотовыми телефонами и банковскими картами. По словам злоумышленника, гаджеты он успел продать», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы.

Тэги: грабежи

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