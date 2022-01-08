Мошенники не смогли обмануть пятерых жителей Сямженского района

70-летняя жительница Сямженского района не дала мошенникам себя обмануть.

Она рассказала, что около 9 утра ей позвонил мужчина, который представился её внуком и сообщил, что стал виновником ДТП. Далее он попросил у женщины 240 тысяч рублей, чтобы якобы избежать ответственности. Пенсионерка заподозрила, что её пытаются обмануть и прекратила разговор, а после убедилась, что её настоящий внук не попадал в аварию. По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Примечательно, что аналогичные звонки в этот же день с того же номера телефона поступали еще четверым жителям Сямжи. Звонивший представлялся либо родственником, либо сотрудником правоохранительных органов. Как и в первой ситуации он также сообщал о ДТП и возможности избежать ответственности за деньги», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Никто из тех, кому звонили мошенники, не поддался на их уловки.