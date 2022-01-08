Постоялец хостела в Череповце взрывал петарды в своём номере

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего жителя села Липин Бор, который устроил дебош в хостеле на проспекте Победы.

Сообщение об инциденте поступило около 23:00. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что задержанный намеревался провести в городе несколько дней.

«В вечернее время мужчина стал распивать алкоголь, курить в номере, мешать отдыхать другим постояльцам и мешать работе сотрудников хостела. Затем он стал взрывать петарды в своем номере», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.