Житель Череповца попал в больницу после катания на снегоходе

В Череповце на улице Широкой 38-летний местный житель опрокинулся во время катания на снегоходе.

Авария произошла на перекрёстке у дома № 69 днём 6 января. При повороте пострадавший не справился с управлением. В результате ДТП мужчина получил травмы. Его доставили в больницу, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Ещё один инцидент со снегоходом произошёл в Усть-Кубинском районе 5 января. На Токшинском озере транспорт провалился под лёд. Водитель не пострадал и смог сам выбраться из воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.