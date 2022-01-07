Череповецкая «Северсталь» разгромила «Куньлунь Ред Стар» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Уже после первого периода на табло ледовой «Арены «Мытищи», где китайский клуб проводит свои домашние матчи, горели цифры 3:0 в пользу команды Андрея Разина. Счёт открыл Кирилл Пилипенко, он же сделал его крупным. А между шайбами Пилипенко был ещё гол Николая Тимашова.

Во второй трети матча череповчане ещё трижды поразили ворота номинальных хозяев льда. Сначала Давид Думбадзе с передачи Никиты Гуслистова и Игоря Гераськина сделал счёт 4:0, затем уже сам Гуслистов реализовал численное большинство своей команды. После Йоонас Няттинен, также в большинстве, сделал счёт 6:0. Подпортило впечатление от второго периода ненужное удаление у «желто-черных»: за нарушение численного состава менее чем за две минуты до конца второго периода «Северсталь» получила командный штраф. Хозяева льда смогли воспользоваться этой ситуацией и отыграть один гол, лишив, таким образом, Владислава Подъяпольского второго «сухаря» в этом сезоне.

Гол на последних секундах второго периода преобразил «Куньлунь», и в третьей двадцатиминутке они больше «гостили» в зоне Подъяпольского. «Северсталь» же перестроилась на игру в контратаку, одна из которых завершилась успехом. Никита Гуслитов в середине заключительного периода установил окончательный счёт 7:1.

«Сейчас уже немного игр осталось до паузы. Очки очень нужны. Каждая игра важна. И для меня вернуться после молодёжного чемпионата мира на хорошей ноте, сразу отличиться в игре очень приятно», — сказал после игры Никита Гуслистов, самый результативный игрок матча. На его счету 3 очка, два гола и результативная передача.

«Северсталь» набирает 59 очков после этого матча и укрепляется на 5-й строчке Западной конференции, отрываясь на 4 балла от ближайших преследователей — московского «Спартака» и ярославского «Локомотива». А «Куньлунь РС» стала первой командой, которая потеряла все шансы на выход в плей-офф.

В следующем матче, 9 января, череповчане у себя дома примут ХК «Сочи».