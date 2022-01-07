Мошенники выманили 300 тысяч рублей у пенсионерки из Великого Устюга

07.01.2022 [Происшествия]

57-летняя пенсионерка из Великого Устюга стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что 28 и 29 декабря ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Собеседники убедили женщину, что кто-то пытается оформить на неё кредит и для отмены операции ей требуется самой взять заём, а после отправить деньги на указанные ими счета.

Женщина взяла два кредита в двух разных банках и отправила злоумышленникам 300 тысяч рублей. В полицию она обратилась только 6 января. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

ТОП НЕДЕЛИ

Житель Вологодской области выиграл 1 млн рублей в лотерею
30-летний житель Вологды подозревается в совершении убийства в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь под Вологдой умер известный литературный критик Эмиль Сокольский
Вологжане фиксируют первые заторы в тоннеле на улице Конева
Количество умерших от коронавируса вологжан превысило отметку в 3000 человек
Укравших светящуюся ель с улицы Пушкинской Вологды мэр города назвал вологадами
Юлия Чекалева и Максим Черезов победили в ночной лыжной гонке под Вологдой
Более 50 населенных пунктов в Вологодской области остались без электричества на Новый год
Вологжанин пытался вынести из магазина 4 бутылки виски и шоколад
В Вологодской области уровень заболеваемости коронавирусом снова начал расти

Похожие новости

Жительница Вологды оформила четыре кредита и отправила все деньги мошенникам

Сумма ущерба составила 1 218 000 рублей

1143
0

Мошенники выманили 28,5 тысяч рублей у жителя Никольского района, который хотел вызвать проститутку

Желаемое 27-летний пострадавший так и не получил

1173
0

Жителю Кириллова мошенники прислали пакет с картошкой вместо игровой приставки

Приставку заказал 14-летний сын потерпевшего

906
0

Вологжанин за два часа перевел мошенникам почти полмиллиона рублей

Деньги были взят в кредит

984
0

Мошенники обманули жительницу Череповца, которая хотела купить ёлку

Сумма ущерба составила больше 16 тысяч рублей

1604
0

Сотрудников четырёх районных лесничеств Вологодской области пытались обмануть на 60 тысяч рублей

Злоумышленник, отбывающий наказание в колонии, звонил им под видом работника природоохранной прокуратуры и предлагал «скинуться» на банкет и подарки для проверяющих

1546
0

В Череповце директор салона сотовой связи отговорил пенсионерку переводить деньги мошенникам

77-летняя женщина просила работников салона помочь ей отправить 655 тысяч рублей на электронный кошелёк, указанный злоумышленниками

2981
0

Желая продать швейную машинку, житель Белозерска отправил мошенникам больше миллиона рублей

Всего за сутки злоумышленники обманули жителей Вологодской области на полтора миллиона рублей

1644
0

Жительница Череповца перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

Злоумышленники убедили женщину, что ей нужно отменить несанкционированные кредиты и звонили ей, в том числе, с номера телефона районного ОМВД

1353
0

За сутки жители Вологодской области отдали мошенникам больше миллиона рублей

Подозреваемые в совершении преступлений устанавливаются

995
0

Мошенники выманили у жительницы Череповца 118 тысяч рублей под предлогом инвестирования

Женщина не получила доход и не смогла вернуть свои деньги

2778
0

Мошенник из Москвы обманул жительницу Сокола на 296 тысяч рублей

Потерпевшая хотел инвестировать накопленные деньги, а подозреваемый предложил ей проект, в котором она якобы будет иметь право на часть прибыли

1039
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде задержали подозреваемого в убийстве пенсионера, женщины и ребёнка
Житель Череповца попал в больницу после катания на снегоходе
Череповецкая «Северсталь» разгромила «Куньлунь Ред Стар» в матче Регулярного чемпионата КХЛ
За сутки в Вологодской области выявили 80 новых случаев заболевания коронавирусом
Мошенники выманили 300 тысяч рублей у пенсионерки из Великого Устюга
10 человек было эвакуировано во время пожара в Череповце
В Вологде задержали мужчину с наркотиками
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

7620
0
07.01.2022 [БлогоVO]

Все населенные пункты подключены, везде есть свет

127
0
31.12.2021 [Обзор Прессы]

Где в Вологде сделать лучшую новогоднюю фотографию

1535
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика