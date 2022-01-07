Мошенники выманили 300 тысяч рублей у пенсионерки из Великого Устюга

57-летняя пенсионерка из Великого Устюга стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что 28 и 29 декабря ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Собеседники убедили женщину, что кто-то пытается оформить на неё кредит и для отмены операции ей требуется самой взять заём, а после отправить деньги на указанные ими счета.

Женщина взяла два кредита в двух разных банках и отправила злоумышленникам 300 тысяч рублей. В полицию она обратилась только 6 января. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.