10 человек было эвакуировано во время пожара в Череповце

В Череповце произошёл пожар в одной из квартир шестиэтажного дома на улице Сталеваров 30А.

Сообщение о возгорании поступило 7 января в 2:22. Квартира принадлежит 45-летней местной жительнице.

«Площадь пожара 2 квадратных метра. Сгорели стол и кресло. Огнём повреждена внутренняя отделка кухни; кухня и коридор закопчены по всей площади», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Из дома были эвакуированы 10 человек. Они сами вышли на улицу до прибытия пожарных. Причина возгорания — неисправность электрооборудования.