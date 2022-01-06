В Вологде задержали мужчину с наркотиками

В Вологде полицейские задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
Патрульные заметили подозреваемого на улице Полярной, когда тот копал снег у электрического столба.
«В месте раскопки снега стражи порядка обнаружили комок пластилина», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.
Внутри пластилина оказался синтетический наркотик общей массой 0,45 грамма. Задержанный пояснил, что купил вещество для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.