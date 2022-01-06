В Вологде задержали мужчину с наркотиками

06.01.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Патрульные заметили подозреваемого на улице Полярной, когда тот копал снег у электрического столба.

«В месте раскопки снега стражи порядка обнаружили комок пластилина», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Внутри пластилина оказался синтетический наркотик общей массой 0,45 грамма. Задержанный пояснил, что купил вещество для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Тэги: наркотики

ТОП НЕДЕЛИ

Житель Вологодской области выиграл 1 млн рублей в лотерею
Минюст России признал Ивана Беляева – вологодского журналиста, писателя и 13-кратного победителя телевикторины «Своя игра» иностранным агентом
Бензовоз врезался в столб и обесточил улицу Конева в Вологде
30-летний житель Вологды подозревается в совершении убийства в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь под Вологдой умер известный литературный критик Эмиль Сокольский
10 человек скончались от коронавируса за сутки в Вологодской области
Конкурс на соискание стипендии имени Христофора Леденцова объявлен в Вологде
Музей одного стихотворения появился в Вологодской области благодаря усилиям энтузиастов
Житель Вологды несколько раз в течение дня выносил из супермаркета под курткой продукты и спиртное
Вологжане фиксируют первые заторы в тоннеле на улице Конева

Похожие новости

Семейная пара из Вологды подозревается в покушении на сбыт наркотиков

У них изъяли больше 50 граммов запрещённых веществ

1127
0

Крупнейшую в Вологодской области нарколабораторию ликвидировали полицейские

В частном доме Сокольского района полицейские обнаружили около 15 килограммов мефедрона, свыше трех тонн прекурсоров и специальное оборудование

1951
0

Пьяного вологжанина с крупной партией наркотиков задержали в Белгородской области

Он перевозил в машине пять килограммов запрещённых веществ

1348
0

В Череповце задержали двух женщин, которые делали закладки с наркотиками

У них изъяли больше 775 граммов запрещённых веществ

954
0

В Вологде задержали наркокурьера из Архангельской области

У него изъяли больше 148 граммов запрещённых веществ

911
0

В Вологодском районе задержали наркокурьера, который намеревался сбыть больше 15 килограммов наркотиков

Возбуждено уголовное дело

1204
0

В Вологде задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

38-летний житель Пермского края купил вещество в интернете и приехал в город для его продажи

1297
0

В Вологде сотрудники ФСБ задержали двоих наркокурьеров с килограммом наркотиков

Возбуждено уголовное дело

1447
0

Череповецкие полицейские накрыли наркопритон

В квартире на улице Архангельской в это время находились пять человек

1162
0

Житель Великоустюгского района получил пять с половиной лет колонии за пьяное вождение

При задержании он убежал от полицейских и вёл себя неадекватно: то засыпал, то вёл себя агрессивно

1172
0

В Вологде семейная пара делала тайники-закладки с наркотиками во время прогулок с ребёнком

Их задержали полицейские. Супругам грозит до 20 лет лишения свободы.

2014
0

Череповчанин при задержании выбросил свёрток с наркотиками

Он также пытался скрыться от полицейских

1589
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде задержали мужчину с наркотиками
82 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки
В Великом Устюге задержали подозреваемого в грабежах
Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП на трассе в Сокольском районе
Количество умерших от коронавируса вологжан превысило отметку в 3000 человек
Юлия Чекалева и Максим Черезов победили в ночной лыжной гонке под Вологдой
Вологжанин пытался вынести из магазина 4 бутылки виски и шоколад
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

7548
0
06.01.2022 [БлогоVO]

Ушёл из жизни Эмиль Сокольский. Эссеист, очень добрый и тонко чувствующий человек

355
0
31.12.2021 [Обзор Прессы]

Где в Вологде сделать лучшую новогоднюю фотографию

1371
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика