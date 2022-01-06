В Великом Устюге задержали подозреваемого в грабежах

В Великом Устюге сотрудники Росгвардии задержали 53-летнего жителя деревни Подсосенье Великоустюгского района, подозреваемого в грабежах.

В одном из случаев продавец магазина на Советском проспекте рассказала, что подозреваемый попросил несколько бутылок спиртного и продукты питания, а после схватил пакет с товарами и убежал, не заплатив.

«Как выяснили стражи правопорядка, за день до этого мужчина совершил аналогичное преступление в г. Красавино Великоустюгского района», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.