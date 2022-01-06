Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП на трассе в Сокольском районе

В Сокольском районе четырёхлетняя девочка получила смертельную травму при столкновении «Хендай Солярис» и «КИА Рио».

Трагедия произошла на 510 километре автодороги «Москва-Архангельск» 5 января около 15:20. По предварительной информации, водитель «Хендай» — 30-летняя женщина — не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «КИА», за рулём которого находился 70-летний пенсионер.

Оба водителя получили травмы. Их госпитализировали. Ребёнок находился на переднем пассажирском сиденье «Хендай».

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.